Ruba un portafogli in un bar, ma le telecamere lo riprendono: denunciato montesilvanese

Ha rubato un portafogli, lasciato incustodito sul tavolino in un bar di Francavilla al Mare, ma le telecamere lo hanno ripreso, e così è stato denunciato. Protagonista di questo gesto è un montesilvanese 19enne che, come riporta Chieti Today, è stato sorpreso dai carabinieri a casa poco dopo il fatto. La videosorveglianza aveva catturato la scena e la targa dell'auto della madre, con cui il giovane era uscito insieme ad alcuni amici.

La vittima, una 19enne di Ortona, ha immediatamente chiamato il 112, e i militari dell'Arma sono riusciti a individuare subito il responsabile, che è quindi finito nei guai. Il fatto è accaduto due giorni fa. La ragazza si è allontanata per pochi minuti dal tavolino e, al suo ritorno, non ha più trovato il borsellino. I carabinieri, giunti sul posto, hanno chiesto ai titolari del locale di visionare le immagini della videosorveglianza, dalle quali si vedeva chiaramente il montesilvanese prendere il portafogli e poi uscire in compagnia degli amici, come se nulla fosse.

Le telecamere esterne, poi, hanno ripreso la targa della vettura su cui il ragazzo è salito, rendendo così possibile la sua identificazione. Una volta arrivati nell'abitazione del giovane, i carabinieri - anche davanti alle insistenze dei suoi genitori - hanno assistito alla confessione: il ladro ha raccontato di aver gettato via da un ponte il portafogli, dopo aver appurato che al suo interno non c'era denaro ma soltanto il bancomat, la Postepay e la tessera sanitaria. È dunque scattata la denuncia per furto.