Furto nel pala Dean Martin di Montesilvano, ladri nella struttura dopo aver forzato una finestra [FOTO]

Un furto è stato compiuto la scorsa notte nel pala Dean Martin di Montesilvano.

In base alla prima ricostruzione di quanto successo, ignoti si sono introdotti nel palacongressi dopo aver danneggiato una finestra della struttura.

Poi i malviventi, dopo essere riusciti a guadagnare l'accesso, hanno forzato la macchinetta del distributore automatico di bevande.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Compiuti anche atti vandalici come segnala Nuovo Saline: «Questa notte ignoti criminali si sono introdotti nella struttura del palacongressi Pala Dean Martin di Montesilvano con l'intento di compiere furti e atti vandalici. Tra le strutture vandalizzate e derubate c'è anche il nostro laboratorio. Con pazienza, umiltà e resilienza abbiamo già riparato i danni e siamo di nuovo pronti a tornare al lavoro per la comunità e l'ambiente. Chiunque abbia informazioni utili per identificare i responsabili contatti il Comando dei carabinieri di Montesilvano che indagano sull'esecrabile episodio».