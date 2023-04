Uno sorpreso a rubare un furgone e l'altro generi alimentari, nei guai due uomini di Montesilvano

I carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno deferito in stato di libertà alla competente autoirtà giudiziaria due uomini.

I reati per i quali dovranno rispondere sono tentato furto e furto aggravato.

Nello specifico, il primo sarebbe stato sorpreso e successivamente bloccato dai militari nel tentativo di rubare un furgone parcheggiato nei pressi di un distributore di benzina.

Invece il secondo è stato fermato all’uscita di un supermercato di Montesilvano perché avrebbe rubato diversi generi alimentari per un valore complessivo di 300 euro. Entrambi sono stati accompagnati negli uffici della locale Compagnia dove al termine delle formalità di rito, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per i reati di tentato furto e furto aggravato.