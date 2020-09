Rubano camicie firmate in un negozio a Montesilvano: denunciati dai carabinieri

Sono stati fermati dai carabinieri di Montesilvano per un normale controllo stradale, ma il loro nervosismo ingiustificato ha insospettito i militari che hanno trovato nell'auto delle camicie firmate rubate. Per questo, due cittadini romeni di 41 anni sono stati denunciati per furto aggravato.

I carabinieri hanno trovato le nove camicie sul sedile posteriore, ancora con i dispositivi antitaccheggio avvolti dall'alluminio per non far scattare l'allarme del negozio dove li avevano rubati. Lo stratagemma aveva funzionato visto che il negozio non si era accorto dell'ammanco.