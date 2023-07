Rubano un mezzo furgonato e una moto, scatta l'inseguimento tra le strade di Montesilvano: arrestati dai carabinieri

Hanno approfittato del buio per agire, ma a notarli è stata una pattuglia dei carabinieri di Montesilvano che li ha inseguiti ed arrestati con l'accusa di furto aggravato. A finire nei guai due persone rispettivamente classe 2000 e classe 1988 che nella notte di venerdì 14 luglio avrebbero caricato sul furgone su cui viaggiavano una moto Honda e un mezzo furgonato Fiat Ducato. Fatto che si sarebbe verificato all'altezza di via Aldo Moro.

Hanno cercato di fuggire ma dopo un breve inseguimento i militari li hanno raggiunti e messa in sicurezza l'area hanno iniziato la perquisizione personale e del furgone scoprendo così al suo interno i due mezzi rubati. Questi sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari con i due, colti in flagranza di reato, che sono finiti invece nella camera di sicurezza della compagnia dei carabinieri dove restano in attesa della decisione del giudice.

L'intervento è stato condotto nell'ambito dello specifico servizio predisposto per la prevenzione dei reati in genere e con particolare riguardo verso quelli di natura predatoria che normalmente creano un maggiore allarme sociale.