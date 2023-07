Diverse attività commerciali di Montesilvano "visitate" di notte dai ladri, l'appello di una barista

Tre furti in soli 15 giorni sempre in un bar di Montesilvano in corso Umberto I.

È quanto denuncia una donna che lavora nel bar che subìto per ben tre volte in sole due settimane la visita dei malviventi.

Anche altre tre attività della zona avrebbero subìto furti nel medesimo periodo. In tutti sono stati rubati sia i soldi che la merce.

Pare che i cittadini che abitano nei dintorni non abbiano né visto né sentito nulla e a loro viene lanciato un appello affinché possano fornire elementi utili ai carabinieri che si stanno occupando delle indagini.