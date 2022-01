Furti di automobili a Montesilvano, i residenti lanciano l'allarme sui social

Quattro automobili rubate in una sola notte nei giorni scorsi a Montesilvano.

È quanto segnalato da una residente con un post nel gruppo Facebook Montesilvano.

Delle quattro auto una è stata rubata nella zona di Villa Verrocchio «in una strada senza uscita, quindi usata prevalentemente dai residenti, auto nuova, 3 anni, quindi dotata di tutti i sistemi di antifurto moderni.... facciamo attenzione», scrive nella condivisione la residente.

E sotto al suo post una serie di commenti di altri cittadini che confermano come la problematica dei furti di automobili in città sia un problema sentito. Con tanto di indicazione delle strade nelle quali le vetture sono state rubate dai ladri. In diversi chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.