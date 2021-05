Incidente a Montesilvano, furgone si ribalta su un'auto parcheggiata dopo scontro con altro veicolo [FOTO]

Incidente stradale a Montesilvano all'incrocio tra via Emilia e via Umbria nella mattinata odierna, giovedì 13 maggio.

A scontrarsi sono state un'automobile, una Ford Fiesta che proveniva da via Umbria, e un furgone, un Fiat Doblò, che con l’urto si è ribaltato finendo col fianco sinistro sul cofano di un Mercedes Classe B posteggiata a bordo strada.

Alla guida della fiesta un ragazzo di 19 anni che è uscito illeso mentre all’interno del Doblò un uomo di 67 anni che è stato tirato fuori dagli operatori della Misericordia di Pescara con un politrauma ma non in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri di Montesilvano.