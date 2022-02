Sulla spiaggia di Montesilvano tornano i fuoristrada per il primo "Trofeo della Solidarietà"

I fuoristrada tornano sulla spiaggia di Montesilvano domani e dopodomani, sabato 26 e domenica 27 febbraio con il primo "Trofeo della solidarietà".

A organizzare la manifestazione, che ha il patrocinio del Comune, è l'Asd Fuoristrada Abruzzo per conto della Fif (federazione italiana fuoristrada).

Previsto in città l'arrivo di venti equipaggi provenienti da tutta Italia.

Si tratta di una gara di regolarità, nella quale i mezzi dovranno tenere una media chilometrica stabilita (36 km orari) nel corso delle prove speciali (totale circa 75 km). La partenza del primo equipaggio, nella giornata di domani, è prevista per le ore 14. I concorrenti si cimenteranno in due prove su percorso fettucciato su sabbia lungo circa 1,5 km, ripetuto per quattro giri, per poi spostarsi sul lungofiume Saline e sul lungofiume Tavo, dove sono previste altre tre prove speciali. La conclusione, prevista a Montesilvano in zona Grandi Alberghi, è prevista per le ore 21:30. Le ultime tre prove speciali sono in programma domenica mattina, a partire dalle ore 9:00, su percorso fettucciato su sabbia. Il trofeo terminerà alle ore 12. Spazio, poi, alle classifiche e alle premiazioni. Durante la due giorni verranno raccolti fondi che saranno devoluti interamente all’Agbe.

«Tornano, per la terza volta, i fuoristrada sulla spiaggia di Montesilvano: una spettacolare tappa del circuito nazionale, organizzata dall’Asd Fuoristrada Abruzzo», dice l’assessore allo Sport, Alessandro Pompei, «a testimonianza del fatto che l’amministrazione sta continuando a lavorare sulla destagionalizzazione dell’offerta turistica attraverso gli eventi sportivi. A maggio è previsto un nuovo appuntamento con l’asd Fuoristrada Abruzzo, insieme con "Sterrare è Umano" di Simone Romano: cinque giorni di fuoristrada, auto e moto nel piazzale del Pala-Dean Martin». L’assessore Pompei chiarisce anche che l’asd Fuoristrada Abruzzo «si farà carico della bonifica e del ripristino delle aree interessate dal passaggio dei fuoristrada». In caso di pioggia non ci sarebbero problemi visto che secondo gli organizzatori, si accrescerebbe il tasso di spettacolarità, perché come si sa i fuoristrada danno il meglio su terreni particolarmente accidentati.