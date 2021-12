Montesilvano ha dato l'ultimo saluto a Ermenegildo Tucci

Ieri a Montesilvano è stato dato l'ultimo saluto a Ermenegildo Tucci, ex direttore dell'ufficio postale di via Monti morto proprio nella cittadina adriatica qualche giorno fa dopo essersi sentito male all'uscita da un bar.

L'uomo, per la precisione, ha avuto un malore mentre era in auto. I funerali si sono tenuti nella chiesa di San Giovanni Bosco, in via Lanciano. Tucci lascia la moglie Franca, il figlio Paride e la madre Maria, nonché una sorella e una nipotina.