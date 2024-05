La camera ardente è stata aperta alle 12 di mercoledì primo maggio nella casa funeraria "Dimora del silenzio" di Montesilvano (via Massimo D'Antona 15) e lo sarà fino alle 19.30 per riaprire alle 8.30 e fino alle 15 del 2 maggio

Originario di Cappelle sul Tavo la notizia della sua prematura scomparsa ha destato dolore e sconcerto e sono stati tanti i messaggi apparsi sui social per ricordare il suo sorriso e la sua educazione.

Papà di una bimba, Pace era un esperto motociclista e lunedì 29 aprile era uscito con alcuni amici quando, secondo quanto emerso dai primi rilievi fatti dai carabinieri, abbia perso il controllo del mezzo finendo prima sul guardrail e poi a terra. Per lui purtroppo, nonostante i soccorsi immediati giunti sul posto, non c'è stato nulla da fare.

Si svolgeranno nella chiesa di Sant'Antonio a Montesilvano giovedì 2 maggio alle 16 i funerali di Alain Pace, il 34enne morto in un tragico incidente a Popoli Terme.

Montesilvano si prepara per l'ultimo saluto a Alain Pace, il 34enne morto in un incidente in moto a Popoli Terme