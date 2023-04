A Montesilvano l'ultimo saluto a Dario D'Alessandro vittima di un infarto mentre guidava sulla circonvallazione

Sarà celebrato nella chiesa di San Giovanni Bosco a Montesilvano il funerale di Dario D'Alessandro, l'uomo di 58 anni morto mercoledì mentre era al volante del suo furgone lungo la circonvallazione tra le uscite di Pescara Colli e Spoltore in direzione sud.

Le esequie sono previste sabato 29 aprile alle ore 15:30 muovendo dall'obitorio dell'ospedale di Pescara.

D'Alessandro lascia la moglie Roberta e i figli Riccardo e Carla.

Era molto conosciuto nel mondo della scuola visto che ne frequentava molte in tutto l'Abruzzo visto che il suo lavoro era quello di agente di promozione di libri scolastici. D'Alessandro era alla guida del suo furgone lungo la tangenziale quando improvvisamente non si è sentito bene. Dopo aver fermato il veicolo sulla corsia di sorpasso è rimasto riverso privo di sensi. Lanciato l'allarme è scattata la corsa per provare a salvargli la vita ma dopo un'ora di manovre di rianimazione è stato inevitabile costatare l'avvenuto decesso. Del caso si sono occupati gli agenti della polizia stradale. E dopo la ricognizione cadaverica e l'intervento del magistrato di turno la salma è stata riconsegnata ai familiari. Domani tutti coloro che lo stimavano e apprezzavano, non a caso sono stati numerosi i messaggi condivisi sui social da parte di amici e conoscenti, potranno stringersi intorno al dolore della famiglia.