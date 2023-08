In arrivo anche la fritteria nel mercatino ittico di Montesilvano, Di Pasquale: "Un fiore all'occhiello per tutta la costa abruzzese"

Piace e riscuote consensi il mercatino ittico del lungomare di Montesilvano dopo la riqualificazione effettuata dall'amministrazione De Martinis. Lo ha fatto sapere l'assessore Francesco Di Pasquale, da noi contattato in vista dell'apertura di una nuova piccola attività all'interno dei box che il Comune, dopo i lavori, ha messo al bando e dove sono già presenti un bar, un noleggio di moto d'acqua e un punto vendita di arrosticini. Si tratta, come spiega l'assessore, di una fritteria di pesce che dunque si aggiungerà al resto dell'offerta che ha reso quel mercatino, per anni abbandonato, un vero polo attrattivo per turisti e utenti che frequentano le spiagge di giorno e il lungomare nelle ore serali.

"Si tratta di un fiore all'occhiello non solo di Montesilvano ma di tutta la costa abruzzese. Ho avuto complimenti non solo dai turisti e dai cittadini, ma anche da amministratori di altri comuni della costa che mi hanno chiesto dettagli sul progetto che è risultato vincente. Abbiamo ridato vita e un nuovo futuro a una struttura che invece era simbolo del degrado scommettendo sul fatto che diversi commercianti avrebbero partecipato ai bandi per ottenere le postazioni."

Di Pasquale poi traccia un bilancio positivo anche degli eventi che hanno coinvolto il centro di Montesilvano in sinergia con i commercianti, come la notte bianca dei saldi di luglio ovvero il "White & Wine shopping" con la maxi isola pedonale lungo corso Umberto I:

"Oltre al successo dell'iniziativa, anche nelle settimane successive i commercianti hanno registrato buoni incassi e buone vendite, nonostante il clima poco favorevole nella parte iniziale dell'estate. Ora a settembre discuteremo con le associazioni di categoria dei prossimi eventi da pianificare per l'autunno e l'inverno, compreso il periodo natalizio. Dopo anni si è creata una ottima sinergia e questo sicuramente va a vantaggio di tutta la città".