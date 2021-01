Frasi di incoraggiamento sui pannelli luminosi agli ingressi di Montesilvano, la decisione del Comune

Frasi di incoraggiamento sui pannelli luminosi agli ingressi di Montesilvano.

Questa la decisione del Comune che lancia una sfida in questo periodo di emergenza sanitaria con messaggi di felicità e speranza.

I messaggi verranno trasmessi tramite i quattro cartelli elettronici situati agli ingressi della città.

Il sindaco Ottavio De Martinis, già impegnato in altre iniziative in questi mesi, ha pensato di donare dei messaggi incoraggianti attraverso aforismi e citazioni di poeti, santi e filosofi vissuti in vari periodi della storia. Le frasi si accenderanno a partire da domani, martedì 19 gennaio, e verranno cambiate più volte durante il mese.

«In questo periodo», dice il primo cittadino, «in cui è facile perdere la speranza nel futuro abbiamo bisogno di sostenerci a vicenda con azioni concrete e anche attraverso frasi di incoraggiamento, che ci aiutino a trovare quella determinazione per andare avanti ritrovare una ventata di ottimismo e continuare a credere nel futuro. Più volte al mese modificheremo le frasi affinché sui tabelloni affinché ognuno possa trarre un’occasione per riflettere e per guardare la vita con positività. I tabelloni elettronici in passato sono stati usati per dare delle informazioni di pubblica utilità, che all’occorrenza avranno la stessa funzione, ma in questo momento vogliamo dare agli impianti anche una funzione incoraggiante per la città, tramite frasi di vari personaggi. Durante il primo lockdown dei singoli cittadini avevano lasciato sulle mura di alcune città dei messaggi sui post-it per incoraggiare i cittadini di fronte all’epidemia del Coronavirus. Si prospettano altre settimane difficili per questo vogliamo esprimere frasi di vicinanza e affetto non solo per i residenti, ma anche per chi entra a Montesilvano. Un piccolo gesto che spero possa essere d’aiuto».

Queste le frasi che potranno essere lette sui pannelli luminosi sul lungomare, in zona Santa Filomena, alle porte dei Grandi Alberghi e nell’ingresso nord vicino al ponte sul Saline: