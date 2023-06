Si sente male davanti ai clienti e muore, lutto a Montesilvano ed Elice per il carrozziere Zincani

Tragedia in via Verrotti a Montesilvano nel pomeriggio di mercoledì 7 giugno per l'improvvisa scomparsa di Franco Zincani, titolare di un'autocarrozzeria.

Zincani aveva 58 anni ed è deceduto dopo essersi sentito male al lavoro davanti ai clienti.

Avrebbe improvvisamente accusato un malore accasciandosi subito dopo nel primo pomeriggio. I presenti hanno provato a prestare un primo soccorso.

Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno provato subito le manovre di rianimazione ma purtroppo senza sortire gli effetti sperati. Il medico ha così potuto solo constatare l'avvenuto decesso. Pare che già in mattinata avesse detto di avere uno stato di malessere. Zincani era molto stimato sia a Elice che a Montesilvano dove aveva un'attività conosciuta e apprezzata. Il suo lavoro e le automobili erano tra le sue passioni.