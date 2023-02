Morto Franco Stromei, titolare dello stabilimento balneare "La Bussola" di Montesilvano

Lutto a Montesilvano per l'improvvisa scomparsa del balneatore Franco Eustachio Stromei titolare dello stabilimento "La Bussola".

Stromei si è sentito male nella notte tra domenica e lunedì e nel giro di pochi minuti è venuto a mancare all'età di 68 anni.

Era nella sua casa insieme alla moglie Gabriella che è stata la prima a tentare di rianimarlo, come riferisce Il Messaggero.

Stromei era anche in pensione dall’azienda Tua dove aveva lavorato per molti anni come autista di pullman, abbinando l’attività di dipendente a quella di contitolare del lido che gestiva dal 2001 insieme alla moglie e alla cognata Liberata Silvana Bucciarelli. Un luogo molto frequentato non solo nelle ore giornaliere, ma anche la sera come ristorante e luogo dove ballare con le musiche caraibiche.

«Il sindacato italiano balneari - Regione Abruzzo si unisce al dolore delle Famiglie Stromei - Bucciarelli, concessionari del Lido "La Bussola" di Montesilvano, in questo momento difficile per la perdita del caro Franco», si legge in un post su Facebook, «le nostre più sincere condoglianze, con affetto e commozione».

L'ultimo saluto verrà dato oggi pomeriggio, martedì 28 febbraio, con i funerali che saranno celebrati nella chiesa Madonna delle Grazie a Tocco da Casauria.