L'attore di Montesilvano Francesco Centorame vince il "Premio stampa under 30"

Importante riconoscimento per il giovane attore di Montesilvano Francesco Centorame che, assieme a Nicolò Galasso di Mare Fuori, ha vinto il premio stampa "Meno di 30" serie tv. L’iniziativa dedicata agli artisti italiani di cinema e serie Tv rigorosamente sotto i 30 anni ha visto conferire il riconoscimento per la sua interpretazione di Elia in ‘Skam Italia 5’ di Ludovico Bessegato prodotta da Cross Productions e disponibile su Netflix Italia, dove ha saputo raccontare con delicatezza e potenza un disagio. "Con talento e maturità Centorame rompe ogni tabù sulla sessualità dando ai giovani uno spazio in cui riconoscersi e non provare più vergogna”.

La premiazione è avvenuta lo scorso 15 giugno nell’ambito della 26esima edizione de ‘Lo schermo è donna’ organizzata a Fiano Romano con la direzione artistica di Alberto Crespi e Rocco Giurato. La manifestazione, promossa e organizzata dall’associazione culturale ‘Città per l’uomo’ con il patrocinio del ministero della cultura, della Regione Lazio e del comune di Fiano Romano, dimostra da sempre uno sguardo attento nei confronti dei nuovi talenti dell’audiovisivo italiano e ha coinvolto, negli anni, numerosi giovani ospiti divenuti oggi artisti affermati.

Il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore Alessandro Pompei:

"Il premio "Meno di Trenta" si conferma un appuntamento sempre più gradito agli occhi degli artisti esordienti. Siamo molto felici di condividere con Francesco questo importante riconoscimento che lo celebra come uno dei migliori attori del panorama cinematografico italiano. Per noi e per la città di Montesilvano è motivo di orgoglio condividere i suoi traguardi, augurandogli una carriera brillante, ricca di soddisfazioni e successi”.