Il montesilvanese Centorame nel cast di “C’è ancora domani”, esordio di Paola Cortellesi alla regia

Francesco Centorame, attore di Montesilvano, ha partecipato alle riprese del film “C’è ancora domani”, esordio alla regia di Paola Cortellesi, che ha aperto la Festa del Cinema di Roma. Si tratta di una pellicola intima e sorprendente, girata in bianco e nero e ambientata nella Roma del secondo dopoguerra.

Dal 26 ottobre il lungometraggio arriverà nelle sale cinematografiche. Francesco interpreta la parte di Giulio all’interno di un cast d’eccezione composto da Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni, Giorgio Colangeli e Romana Vergano.

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, e l’assessore comunale alle politiche giovanili, Alessandro Pompei, in una nota congiunta esprimono "grande gioia per il grandioso percorso di Francesco, astro nascente del cinema", e con tutta la città di Montesilvano gli rivolgono "un augurio per una brillante carriera costellata di soddisfazioni. La città è fiera di condividere i suoi successi e di ammirarlo sul grande schermo dal 26 ottobre. Complimenti, Francesco!".