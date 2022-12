L’attore di Montesilvano Francesco Centorame premiato a Milano come protagonista della serie tv dell’anno Skam Italia

L’attore di Montesilvano Francesco Centorame è stato premiato come protagonista della serie tv dell’anno SkamItalia.

La premiazione è avvenuta nei suggestivi saloni di palazzo Serbelloni a Milano, all’interno del party esclusivo i Men of the Year celebrato da GQItalia.

Ovvero le personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e dello stile che maggiormente hanno influenzato il 2022.

«Oltre al nostro bravissimo artista», si legge in una condivisione del Comune di Montesilvano, «che dirige un corso di cinema all’interno della scuola civica di Musica e teatro, è stato consegnato un riconoscimento nella stessa sera ad Alessandro Borghi, per la categoria attore dell’anno, Stanley Tucci come icona dell’anno; Ernia, premiato per il suo album come migliore dell’anno; Gregorio Paltrinieri, per la sua performance ai Mondiali di nuoto di Budapest; Mattia Stanga come creator dell’anno; Tananai, come rivelazione dell’ anno e Giancarlo Commare con una menzione speciale a un talento che incarna il vero concetto di eleganza».

Grande soddisfazione del sindaco Ottavio De Martinis e dell’assessore alle Politiche Giovanili Alessandro Pompei: «Ancora una volta il nome della nostra città è stato portato alla ribalta nazionale grazie al talento del nostro attore Francesco Centorame, che abbiamo seguito fin dai suoi esordi. La professionalità di questo giovane attore 26enne è stata riconosciuta con un premio meritatissimo. Lo abbiamo apprezzato in pellicole prestigiose, diretto da registi internazionali, e nelle serie tv e dallo scorso anno abbiamo la possibilità, nella nostra Scuola civica di musica e teatro, di vedere il suo lavoro da vicino nel corso di cinema che la nostra amministrazione ha inteso affidargli. Congratulazioni per i suoi splendidi successi e ad maiora».