Montesilvano festeggia i 100 anni di Francesca Mosca con una targa [FOTO]

Festa a Montesilvano per i 100 anni compiuti da Francesca Mosca.

La neo centenaria è nata il 12 gennaio del 1921 a Montesilvano Colle e ha lavorato nella sartoria di famiglia guidata dal marito.

Nella casa è infatti conservata ancora la stanza nella quale venivano realizzati gli abiti da uomo.

Il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore Barbara Di Giovanni e il consigliere comunale Danilo Palumbo le hanno fatto visita per farle gli auguri per questo importante traguardo e per donarle una targa del Comune a nome di tutta la cittadinanza.

«Il carattere positivo ha da sempre contraddistinto Francesca, la sua ironia e il senso dell’umorismo sono state le armi vincenti anche nelle difficoltà della vita», si legge nella condivisione Facebook del Comune, «donna credente, discreta e accogliente è anche oggi un punto di riferimento per tutti i suoi nipoti e pronipoti. Alla nonnina, montesilvanese doc, i migliori auguri di buon compleanno e di una vita sempre circondata dall’affetto dei suoi cari».