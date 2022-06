Montesilvano, Forconi annuncia: "A breve la chiusura totale di Villa Falini"

I senzatetto che stazionano negli stabili di Villa Delfico e Villa Falini, a Montesilvano, saranno sgomberati e, in particolare, a breve si provvederà ad una chiusura totale di Villa Falini. Lo ha annunciato il consigliere comunale con delega alla sicurezza, Marco Forconi. Nello specifico, "a Villa Falini procederemo con l'installazione di altre inferriate sulle porte e sulle finestre - spiega Forconi a IlPescara.it - In realtà ne mancano soltanto due, e sono entrambe al primo piano. Continua senza sosta la nostra battaglia contro il degrado e, soprattutto, in favore della legalità".

Due anni fa, esattamente a giugno 2020, in occasione di uno dei precedenti blitz da parte delle forze dell'ordine, il sindaco Ottavio De Martinis aveva spiegato: "Questo edificio venne donato al Comune di Montesilvano da Fulvio Falini, che volle fosse intitolato alla moglie defunta. Con l’azienda speciale e i nostri uffici comunali abbiamo iniziato da mesi delle azioni concrete per sbloccare la situazione e con una variante al Prg renderemo la struttura agibile per la sua destinazione finale".