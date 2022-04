L'annuncio del consigliere Forconi: "Entro l'estate a Montesilvano avremo più agenti di polizia locale grazie al concorso"

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marco Forconi, con delega alla sicurezza, ha fatto sapere che entro l'estate la città di Montesilvano avrà più agenti di polizia locale a disposizione. Il consigliere, infatti, con un post su Facebook ha spiegato che verrà attivato un concorso con assunzione a tempo indeterminato, e che dopo l'approvazione del bilancio proseguirà l'attività dell'amministrazione De Martinis per sistemare l'impianto di videosorveglianza pubblica:

"Montesilvano è una città sicura ma possiamo fare di meglio, eliminando anche le sacche di percezione di insicurezza che albergano in alcuni quartieri. La prostituzione stradale, che affligge la nostra riviera da quarant'anni, può essere debellata solo con un forte incremento quantitativo e qualitativo del personale della polizia locale. Poco più di 20 unità contro le centinaia di Pescara non ci consentono di coprire il terzo turno (dalle 19.30 a mezzanotte) anche in inverno, primavera e autunno (in estate solo una pattuglia di sera per tutta la città). Dobbiamo tornare ad avere almeno 40/45 unità per attuare un piano di deterrenza contro coloro che incrementano il meretricio."

Ricordiamo che qualche settimana fa proprio un lettore di Montesilvano, che vive a Santa Filomena, aveva evidenziato come all'interno della pineta che si trova al confine fra Pescara e Montesilvano sia tornata la prostituzione in modo abbastanza importante, oltre ad altri fenomeni legati allo spaccio di stupefacenti e allo scarso decoro pubblico.