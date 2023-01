In arrivo 750 mila euro di fondi Pnrr per il Liceo d'Ascanio: sarà realizzata un'area outdoor sportiva con due campi polisportivi

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, in merito ai 750 mila euro di fondi Pnrr destinati alla realizzazione di un'area sportiva outdoor nel liceo D'Ascanio. Il progetto rientra fra quelli presentati nei giorni scorsi proprio dall'ente provinciale. Si tratta di un'area di 2,200 metri quadrati dove saranno ospitati due campi regolamentari da pallacanestro adatti anche alla pratica di pallavolo e dotati di spalti per accogliere il pubblico e consentire anche attività di tipo agonistico e campionati studenteschi

Un’altra aerea di 2800 metri quadrati sarà, invece, dotata di un impianto per la corsa con pista rettilinea a 6 corsie, un impianto per il salto in alto e uno per il salto in lungo e triplo con doppia corsia. A servizio delle aree sportive, sarà realizzato anche un piccolo presidio di primo soccorso.

De Martinis ha evidenziato come risultati di questo tipo possono essere ottenuti grazie alla sinergia attivata con i dirigenti scolastici.

"L’obiettivo è realizzare le opere rispettando i tempi. Alcuni traguardi sono frutto di un lavoro di squadra e sono pressoché irraggiungibili senza il supporto e la collaborazione di tutti i soggetti in campo, motivo per il quale rivolgo un personale ringraziamento al dirigente Marco Scorrano e ai tecnici provinciali Alessandra Berardi e Raffaella Paolini. Gli interventi che realizzeremo concorreranno a sostenere gli sport di squadra, efficaci strumenti di stimolo delle capacità affettivo sociali comportamentali e di fair play dei ragazzi."