Dalla Regione centomila euro per la nuova biblioteca di Montesilvano, De Martinis: "Ora al lavoro per trovare gli altri fondi necessari"

Buone notizie per i cittadini di Montesilvano e tutti coloro che attendono ormai da anni l'apertura di una nuova biblioteca comunale. Il Comune, infatti, ha ottenuto dalla Regione Abruzzo un finanziamento di 100 mila euro che servirà, assieme ad altre risorse, a realizzare la nuova biblioteca che, come da progetto dell'amministrazione De Martinis, sorgerà all'interno degli spazi del liceo D'Ascanio. Dopo il Covid, infatti, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia il servizio che aveva sede ed attualmente è ubicato dentro palazzo Baldoni, è stato temporaneamente spostato all'interno del Pala Dean Martin ma esclusivamente come aula studio e non per la consultazione dei volumi.

Ad ottobre era stata nuovamente riaperta la biblioteca all'interno di palazzo Baldoni, ma come il sindaco ha sempre ribadito è necessario trovare uno spazio più idoneo ed all'altezza di una città come Montesilvano che possa accogliere senza problemi gli studenti e tutti coloro che fruiscono dei volumi disponibili. Ora, come spiega il primo cittadino da noi raggiunto, l'amministrazione comunale si impegnerà a trovare il resto delle risorse economiche necessarie per rendere concreto il progetto di apertura all'interno della sede del liceo di Montesilvano. In tutto le risorse necessarie ammontano a circa 200 mila euro, e dunque il contributo della Regione ha già permesso la copertura di circa il 50% dei fondi.

"Su richiesta della Regione fatta ai Comuni relativamente a dei progetti da finanziarie, abbiamo fatto richiesta di questi fondi per la biblioteca comunale. Siamo ben lieti e ringraziamo la Regione per aver fatto seguito alla nostra richiesta di 100 mila euro. Ovviamente non basteranno ma sono un ottimo inizio per realizzare il nostro progetto in tempi relativamente brevi".