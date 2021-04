Fondi stanziati per il litorale di Montesilvano, Padovano: "Ottimo risultato per la difesa della costa"

Soddisfazione da parte dei balneatori Sib di Confcommercio per lo stanziamento di fondi destinati alla difesa della costa di Montesilvano. Lo ha fatto sapere il presidente del Sib Abruzzo Padovano che plaude al provvedimento confermato dal presidente del consiglio regionale Sospiri.

L'intervento era stato concordato il mese scorso durante il tavolo di concertazione. La delibera ora è stata approvata e per questo Padovano parla di un ottimo risultato raggiunto:

Stiamo parlando del primo vero intervento di difesa che va in linea con la progettualità della regione in merito alla difesa della costa. Un plauso questa volta lo dobbiamo agli amministratori che hanno ascoltato le grida d'allarme dei balneatori. Voglio ricordare che era dal 2006 che Montesilvano non era mai stata presa in considerazione. Quanto basta per spiegare l’importanza di questo provvedimento che apre nuove strade per le nostre coste più che mai bisognose di interventi.