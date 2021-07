A Montesilvano ripartiti i fondi per l'emergenza Covid: sostegni per affitti, utenze e alimenti

Sono complessivamente 570 mila gli euro a disposizione come fondi di emergenza per il Covid a Montesilvano.

A dare i dettagli è il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Pasquale Cordoma: risorse per sostegno affitti, utenze ed emergenza alimentare. L’impegno di FdI: soluzioni rapide ed efficaci per affrontare le nuove fragilità sociali”.

Questo quanto spiega poi Cordoma: “La Commissione consiliare "Politiche sociali e Sanità" del Comune di Montesilvano, ha approvato, nei giorni scorsi, all’unanimità, su proposta dei consiglieri di Fratelli d’Italia, le modalità di utilizzo dei fondi statali destinati al Comune per l’emergenza covid. Nello specifico, dei 570 mila euro complessivi, 500 seguiranno la procedura del bando per il sostegno nei pagamenti di affitti e utenze di cittadini più indigenti, e i restanti 70 mila euro, che vanno ad aggiungersi ai 90 residui, saranno utilizzati per il Pis (Pronto intervento sociale). Da coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia rivolgo un plauso al presidente della commissione, Walter Cozzi, che con il suo buon lavoro ha contribuito a rendere possibile la piena condivisione di tutti i consiglieri. La finalità primaria è quella di continuare a garantire sostegno e una minima capacità di spesa ai nuclei familiari, Montesilvano ne conta almeno 600, più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica. L’impegno di Fratelli d’Italia, sempre attento alle tematiche legate alle politiche sociali , è sicuramente quello di non lasciare indietro nessuno e, dunque, di ampliare il ventaglio dei beneficiari in considerazione delle sempre più mutate condizioni economiche delle famiglie del territorio. E’ questo un tema su cui lavoreremo senza sosta affinché vengano affrontate , con soluzioni rapide ed efficaci, le nuove fragilità sociali, economiche e alimentari”.