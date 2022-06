Montesilvano, foglio di via obbligatorio per due uomini con precedenti

Secondo quanto fa sapere la Questura di Pescara, due uomini domiciliati a Chieti sono stati sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio: le persone, entrambe con precedenti, sono state controllate dai carabinieri di Montesilvano, di notte, mentre erano insieme, in una zona dove vi è attività di spaccio e dove spesso vengono perpetrati furti di auto in sosta.

Si tratta di un 49enne, con precedenti di polizia e penali e affidato in prova al servizio sociale quale misura alternativa a quella detentiva, e di un 33enne con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Per questi motivi, il questore Luigi Liguori ha disposto per i due il foglio di via obbligatorio, della durata di tre anni, dal comune di Montesilvano, dove entrambi non avrebbero validi motivi per recarsi e la cui presenza potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica.