La pista di atletica del campo sportivo di via Senna a Montesilvano pronta per i campionati europei 2023

Riconsegnate dalla Pescara Runners al Comune di Montesilvano le chiavi del campo sportivo di via Senna dopo l'ultimazione dei lavori che hanno interessato la pista di atletica. Una pista messa completamente messa a nuovo grazie ai lavori di riqualificazioni fatti sul tappeto della stessa ora azzurra e ben definita nelle corsie, nelel partenze e negli arrivi. Proprio la Pescara Runners li ha eseguiti in vista dell'European Masters Athletics Championships Stadia 2023 (Emacs 2023), ovvero i campionati di atletica leggera che si svolgeranno tra Pescara, Montesilvano e Francavilla dal 21 settembre al primo ottobre.

Alla consegna simbolica delle chiavi erano presenti il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore comunale allo sport Alessandro Pompei, il presidente della Federazione italiana di atletica leggera (Fial) Massimo Pompei e il presidente del club Pietro Nardone.

Soddisfatto Pompei che sottolinea come in occasione degli Emacs nelle tre città della costa transiteranno oltre 8mila persone.”Gli Emacs – sottolinea ringraziando la Pescara Runners - richiamano l’interesse di atleti e appassionati da tutte le parti del mondo, perché è un campionato europeo ma c’è la possibilità di iscriversi da tutte le nazioni mondiali. Infatti, abbiamo già iscritti dal Giappone, Argentina, Sri Lanka e altre aree del pianeta. Con questo evento, l’Abruzzo sarà al centro dell’interesse mondiale dell’atletica leggera”.

Un grazie alla società cui si aggiunge quello di De Martinis per il quale “con il rifacimento della pista, lo stadio di via Senna acquista ancor più prestigio”. Una rimessa a nuovo che segue quella fatta dal Pescara Calcio per il manto erboso, sottolinea il sindaco ringraziando anche la società di calcio. Ora, conclude, “il campo di via Senna è un fiore all’occhiello della nostra comunità. Siamo felicissimi di poter ospitare in città gli Emacs 2023, che richiameranno l’interesse di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo”.