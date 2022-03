Al Palaroma di Montesilvano le finali del trofeo San Sebastiano e la chiusura della raccolta fondi

Entra nella fase finale il trofeo San Sebastiano di calcio a 5, che ha visto in campo le formazioni delle forze dell'ordine e della polizia locale. Domenica 27 marzo al Palaroma di Montesilvano, infatti, ci saranno le due finali: alle 16,30 la sfida per il terzo posto fra i carabinieri e la polizia di Stato, mentre alle 17,30 la finalissima fra la polizia locale di Montesilvano e la guardia di finanza per aggiudicarsi la ventunesima edizione di questo importante torneo che da sempre unisce sport e solidarietà.

A margine dell’evento, spazio alle premiazioni e alla solidarietà, con la comunicazione della somma che sarà poi devoluta in beneficenza. Scopo principale dell'inizaitiva, infatti, è quello di dare un sostegno alle persone in difficoltà ed anche quest'anno la risposta è stata molto positiva. Il torneo infatti è collegato all'iniziativa "Solidarietà e sport" aperta dalla Befana del Vigile organizzata dal Comando di polizia locale, grazie alla quale sono stati consegnati alla Caritas parrocchiale della Chiesa di Sant’Antonio di Padova oltre 13 quintali di derrate alimentari.