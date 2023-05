Montesilvano torna ad ospitare le finali del circuito nazionale Fisr di pattinaggio artistico inline

Tornano a Montesilvano le finali del circuito nazionale Fisr pattinaggio artistico inline. Appuntamento dal 19 al 21 maggio nel palazzetto comunale “Consorte “ di Via Senna che sarà lo scenario della quarta tappa, nonché finale del circuito nazionale e sarà calcato da 250 atleti di 40 associazioni sportive provenienti da tutto lo stivale e vedrà anche la partecipazione di un’atleta croata. L'evento è organizzato dall'Asd evolution skating dance, la storica associazione di pattinaggio artistico montesilvanese.

La competizione si suddividerà in 4 divisioni per gli esercizi liberi e 2 per la specialità di solo “Dance”. Dal settore più promozionale a quello agonistico, a gareggiare saranno atleti a partire dai 6 anni di età fino agli adulti nelle rispettive categorie junior e senior oltre ad atleti già campioni mondiali nella disciplina. L'assessore comunale Pompei ha dichiarato:

"Siamo davvero felici di ospitare anche quest’anno a Montesilvano una così importante competizione. Ringraziamo la presidente dell’Asd Amelia Di Gregorio e auguriamo un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti partecipanti. L’evento sarà, inoltre, occasione per premiare i vincitori della quarta tappa e in generale di tutto il circuito 2023. Invitiamo la cittadinanza ad assistere alla competizione che si contraddistingue da sempre per fascino ed eleganza."

La consigliera comunale e presidente della commissione sport Alice Amicone:

"È un piacere ospitare una competizione che richiamerà tantissimi atleti provenienti da tutta Italia e che abbraccia diverse fasce di età, a conferma che lo sport è per tutti e si inserisce nel nostro intento di rendere sempre più Montesilvano capitale dello sport".