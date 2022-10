Undici regioni nella finale del campionato nazionale di cucina per casalinghe: l'Abruzzo sarà rappresentato da un uomo

Tutto pronto a Montesilvano per la finale nazionale del Campionato di cucina per casalinghe, che si terrà a partire dalle 13,30 di lunedì 23 ottobre al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. La manifestazione, nata nel lontano 1998 per valorizzare i piatti tipici delle tradizioni culinarie italiane, vedrà protagonisti ai fornelli donne ed uomini che non fanno dell'attività di ristorazione la propria professione. In gara undici regioni e nella giuria troveremo fra gli altri, il presidente emerito della Federcuochi Abruzzo Lorenzo Pace e il vice presidente dell'Accademia Italiana della Cucina Mimmo D'Alessio

In gara ci saranno Daria Seri (Lombardia) con "Risotto allo zafferano con midollo e polpa di ossobuco", Monia Monti (Piemonte) "Agnolotti piemontesi", Anna Di Biase (Colabria) "Maccarun con la nduie", Giovanni Cirillo (Marche) "I vincisgrass", Pina Di Marzio (Umbria) "Le rose di ricotta", Ada Di Berardino (Puglia) "Zucca, patate e porro", Maria Angelucci (Veneto) "Baccalà alla vicentina", Rosaria Barbetta (Liguria) "Coniglio alla ligure", Antonietta Ferrante (Sicilia) "Spezzatino con peperoni e melanzane al profumo di finocchietto selvatico e pistacchio" e Stefania Nebuloso (Toscana) con "Cinghiale alla cacciatora". Per la prima volta l'Abruzzo sarà rappresentato da un rappresentate al maschile con Fernando Di Iorio che riproporrà il piatto campione regionale "Sagne pezzate al sugo di coniglio".

I piatti saranno accompagnati dai vini Zaccagnini e Marramiero selezionati dalla sommelier Annamaria Acunzo. Ad accompagnare gli elaborati saranno anche le esibizioni di Gioenpan, l'artista di uno strumento musicale di antiche origini come lo steel pan ed il giovane cantante abruzzese Giuseppe Di Felic. Il presidente della commissione turismo del Comune di Montesilvano Adriano Tocco e direttore della struttura alberghiera:

"Sarà una bella festa della cucina italiana che abbiamo voluto ospitare con vivo interesse le casalinghe sono le depositarie più autorevoli delle nostre tradizioni gastronomiche e meritano pertanto il massimo rispetto".