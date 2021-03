L'opposizione comunale a Montesilvano contro la filovia sulla strada parco: "De Martinis si faccia sentire"

No alla filovia sulla strada Parco, un progetto ormai obsoleto e non compatibile con lo stato dei luoghi. I consiglieri d'opposizione del Pd e del M5s di Montesilvano chiedono alla giunta De Martinis di farsi sentire per esprimere contrarietà al progetto che prevede il passaggio di autobus ibridi autosnodati sull'ex tracciato ferroviario per il collegamento da Pescara e Montesilvano.

Secondo i consiglieri, si tratterebbe di un progetto opaco fin dall'inizio, minato da molteplici criticità e da mancanza di sicurezza per il transito sulla filovia con un vettore sovradimensionato e che sarebbe costretto a viaggiare alla velocità di 25 km/h:

Eppure su una filovia di soli 17 km, di cui 13 elettrificati e 4 in marcia autonoma, sono ancora tante le criticità ancora irrisolte: a cominciare dai marciapiedi che dovranno essere ampliati, a evidente discapito del patrimonio verde pubblico a dimora, la rimozione delle barriere architettoniche disseminate su tutto il percorso, la messa a norma delle rampe, la mancanza di parcheggi di scambio e di protezioni necessarie a impedire i pericolosi attraversamenti pedonali.

L'opposizione comunale poi chiede spiegazioni sulla pavimentazione che a Pescara sarà consolidata con materiale fibro rinforzato, chiedendo cosa accadrà invece a Montesilvano dove vi sono diverse problematiche relative al percorso con deviazioni ad angolo retto e restringimenti all'altezza di via Tasso che potrebbero dare molti problemi a pedoni, ciclisti e residenti.