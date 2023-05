Un filmato realizzato dal Comune di Montesilvano per promuovere la stagione estiva in arrivo [VIDEO]

Un'estate da vivere a 360 gradi a Montesilvano, con eventi, cultura, sport e intrattenimento. L'amministrazione De Martinis ha voluto girare e diffondere un video promozionale per attirare turisti e utenti in città per i prossimi mesi. Con la presentazione del cartellone dei concerti che vedrà arrivare 12 big della musica italiana fra luglio e agosto, e con la conferma di tante rassegne, manifestazioni ed appuntamenti enogastronomici il Comune ora intende promuovere su vari canali la città per avere un riscontro importante in termini di presenze come è già avvenuto lo scorso anno, quando nell'estate 2022 furono raggiunti numeri da record dopo due anni difficili segnati dalle restrizioni per il Covid.

Nel video, il primo cittadino Ottavio De Martinis e gli assessori Deborah Comardi e Alessandro Pompei invitano tutti a visitare la città di Montesilvano, che si è preparata al meglio per una stagione estiva che si annuncia effervescente e che permetterà praticamente ogni sera di avere qualche appuntamento da seguire, per tutti i target di età e di riferimento. Dai cittadini, agli abruzzesi fino ai turisti.