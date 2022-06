Fidas, al torneo di tennis trionfano le "Piastrine" e l'invito resta lo stesso: serve sangue, donatelo

Vincono le “Piastrine” sul campo, ma per tutti l'impegno resta sempre lo stesso: donare e far sì che il numero delle persone che compiono questo gesto importantissimo continui a crescere. Si è concluso all'insegna della solidarietà, ancora una volta, il torneo di tennis della Fidas Pescara, l'associazione donatori di sangue che per la 37esima edizione della competizione sportiva ha visto scendere in campo al Magister village di Montesilvano, più di 60 associati. Cinque le squadre i cui nomi evocato tutto ciò che donare sangue rappresenta: RH positivo, Globuli rossi, Emoglobina, Piastrine, Plasma.

La squadra de le "Piastrine" che ha vinto la 37esima edizione del torneo di tennis della Fidas Pescara

“Il bisogno di sangue non si affievolisce mai -dichiara la presidente dell’associazione Anna Di Carlo -. Il nostro compito è divulgare l’importanza della donazione per salvare vite umane, è con questo spirito che i soci di Fidas Pescara sono scesi in campo dando prova di abilità e spirito agonistico, ma soprattutto di grande altruismo. D’estate la carenza di sangue si fa sentire con forza, a tutti dico, avvicinatevi alla donazione e fate la vostra parte. Chiamateci subito in Fidas al numero 085-298244”. A trionfare, dunque le “Piastrine” capitanate da Vincenzo Candela e composta da Emiliano Santoleri, Vincenzo Sablone, Massimiliano Ferretti, Mauro Della Penna, Valter Di Stefano, Rinaldo Agostinone, Attilio Giampietro, Carlo Pepe, Roberto Terzi, Davide Borrelli, Nadia Pasquarelli, Giancarlo Celso. Dopo la premiazione la cena all'insegna della convivialità. I gruppi sportivi Fidas, attivi non solo nel tennis ma in molte discipline, dal ciclismo al podismo fino allo sci e alla camminata amatoriale, insieme al gruppo teatrale e a quello giovani, sono molto vivaci, sempre aperti ad accogliere nuovi partecipanti. L’associazione pescarese, attiva da quasi quarant’anni all’interno del Centro Trasfusionale dell’ospedale civile, può contare sull’impegno costante dei suoi volontari per realizzare numerose iniziative e sensibilizzare al dono del sangue.

Nei mesi di luglio e agosto cambiano gli orari di apertura del Centro Trasfusionale dell’ospedale civile di Pescara: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato aperti la mattina dalle 8 alle 13 e chiusi il pomeriggio; martedì 8-13 e 17-20; giovedì orario continuato dalle 8 alle 16.