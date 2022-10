"La sanità e il sociale per cui ci battiamo", a Montesilvano il congresso della Fials

È in programma a Montesilvano il congresso regionale dell'organizzazione sindacale Fials, federazione italiana autonomie locali e sanità.

L'appuntamento è per venerdì 14 ottobre nell'hotel Promenade a partire dalle ore 15.

Questo il tema che verrà affrontato: "La sanità e il sociale per cui ci battiamo".

Previsti gli interventi dei segretari provinciali, dei delegati al congresso; poi dibattito, elezione del nuovo organismo regionale e conclusioni di Pino Carbone, Segretario nazionale Fials. Saranno presenti, oltre al segretario regionale uscente Gabriele Pasqualone, i segretari provinciali in carica: Antonio Cappelletti (Teramo); Giordano Di Fiore (Chieti); Simone Tempesta (L’Aquila); Gabriele Pasqualone (Pescara) e i delegati delle quattro province abruzzesi alla presenza del segretario nazionale Fials, Pino Carbone. Verranno affrontate e discusse le tematiche che attraversano questo periodo: la sanità regionale, il post Covid e la riorganizzazione della rete ospedaliera, la qualità dell’assistenza, le problematiche delle liste di attesa, la sempre più grave carenza di medici, infermieri, i rinnovi contrattuali. Al termine si eleggerà il nuovo organismo regionale che guiderà il sindacato Fials in Abruzzo per i prossimi cinque anni.

Questo il programma del congresso: ore 15:30 - registrazione dei delegati; 16 - inizio dei lavori; 16:30 - relazione del segretario regionale uscente; 17 - saluto delle autorità presenti; 17:30 - interventi dei delegati al congresso; 18:45 - votazioni e proclamazione degli eletti; 19 conclusioni del segretario nazionale Fials Pino Carbone.