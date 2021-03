Sanremo 'dimentica' Stefano D'Orazio, Di Febo condivide l'indignazione dei Pooh

Gianluca Di Febo condivide l'indignazione dei Pooh, in particolare di Roby Facchinetti e Red Canzian, dopo che il Festival di Sanremo ha 'dimenticato' di commemorare Stefano D'Orazio con "Uomini soli" durante la finale dell'edizione 2021.

Abbiamo chiesto al cantautore montesilvanese, grande estimatore dello storico gruppo (è anche leader di una tribute band dei Pooh), un parere su quanto accaduto sabato sera, quando è stato cancellato dalla scaletta l'omaggio che Amadeus e Fiorello avevano previsto di fare all'ex batterista, scomparso lo scorso novembre a causa del Covid:

"I motivi possono essere tanti - ci ha risposto Di Febo - L’errore più grave sicuramente è stato non aver detto niente delle avvenute problematiche. Si sarebbe potuto omaggiare Stefano anche solo con un pensiero, un applauso (finto, in questo caso) o qualsiasi altra cosa".

Di Febo era un amico di Stefano D'Orazio, che aveva più volte incontrato. Poco più di un mese fa aveva deciso di ricordarlo realizzando la cover di "Se c'è un posto nel tuo cuore" insieme ad Alberto Stampone: "Probabilmente avranno avuto delle priorità e, sebbene sia una cosa orribile da dire, può essere che questo omaggio sia passato in secondo piano - aggiunge Di Febo - Ovviamente non sono affatto d’accordo perché, su 5 ore di Festival, fare 5 ore e 2 minuti non avrebbe rappresentato una catastrofe. Non penso, comunque, che lo abbiano fatto di proposito, dal momento che lo avevano messo in scaletta, e non credo che lo abbiano tolto per fare dispetti o altro, come qualcuno addirittura sta paventando".