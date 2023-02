Festival di Sanremo, i complimenti del Comune di Montesilvano a Michele Fazio e Marcos Marcelli protagonisti al "Suzuki Stage" [FOTO]

Il festival di Sanremo si è concluso con la vittoria, come ormai ampiamente pronosticato, di Marco Mengoni. Tanti i giovani artisti che però quest'anno sono approdati sul palco dell'Ariston e se qualcuno ha già coronato il suo sogno, molti sono quelli che sognano di arrivarci.

Chissà che per il duo abruzzese Michele Fazio e Marcos Marcelli non sarà proprio questo il prossimo passo. Certo è che protagonisti nella 73esima edizione del festival i due ragazzi, il primo di Montesilvano e il secondo di Silvi, lo sono stati e a loro arrivano i complimenti dell'amministrazione di Montesilvano a cominciare dal sindaco Ottavo De Martinis e dall'assessore alle politiche giovanili Alessandro Pompei.

“Il duo abruzzese – si legge in un post dell'amministrazione pubblicato sulla pagina facebook del Comune – ha già fatto parlare di sé e siamo certi che continueranno a farlo”. Il duo a novembre ha conquistato al PalaFiori di corso Garibaldi della città dei fiori “Area Sanremo” sbaragliando gli altri 18 concorrenti. Una vittoria che li ha portati direttamente sul palco del "Suzuki Stage" dove hanno portato un loro brano inedito. Un palco a due passi dall'Ariston dove, proprio nell'ambito della kermesse, si sono esibiti artisti come Nek, Francesco Regna, Annalisa, La Rappresentante di Lista Piero Pelù e Achille Lauro, un loro brano inedito.

Una grande soddisfazione per loro, per l'Abruzzo e per Montesilvano e Silvi, le due città abruzzesi da cui arrivano. Ad esprimerla anche il sindaco De Martinis e dell'assessore Pompei sia per il loro concittadino che per il giovane di Silvi. “Complimenti vivissimi a Michele e Marcos perché il loro talento artistico ha già vinto – dichiarano -. Auguriamo loro di raggiungere presto altri avvincenti traguardi”.