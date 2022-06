Torna a Montesilvano il festival degli artisti di strada "La notte del birillo": scatta l'isola pedonale sul lungomare

Fine settimana all'insegna degli artisti di strada a Montesilvano, con il ritorno della "Notte del Birillo", festival dedicato agli aspettacoli ed artisti itineranti. Appuntamento venerdì 24 e sabato 25 giugno sul lungomare nord, nel tratto fra via Aldo Moro e il parco "Le Vele" dove per l'occasione tornerà l'isola pedonale serale e notturna. Ci saranno spettacoli di magia, giocoleria e sorprese per grandi e piccini. Nel corso delle varie edizoni, la festa è stata ospitata in varie zone della città.

Verranno allestite 4 aree spettacoli. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e l'ingresso sarà gratuito. Si esibiranno: "Mr. Big Circus" Christian Lisco, "Dani e la Giocoleria" di Daniela Cardellini, Why Not Piero Ricciardi, "Birthday Girl" di India Baretto, "Fiammetta is On Fire" di Fiammetta Pinna.