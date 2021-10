Anche Montesilvano celebra la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Appuntamento il prossimo 4 novembre nel piazzale del Pala Dean Martin, dalle ore 9 alle ore 12.30: come si legge in una nota del Comune, "Solitamente il 4 novembre è una ricorrenza poco celebrata, ma l’amministrazione di Montesilvano ha pensato che in questi tempi così difficili e complicati ci sia bisogno di recuperare da quel giorno il senso di valori condivisi, capaci di creare una comunità solidale che si aggrega e ritrova intorno a essi. Così, come già facemmo due anni fa prima della pandemia, nella mattina del 4 novembre daremo vita a un evento particolarmente intenso e coinvolgente".

È stato ideato il “Villaggio degli Eroi”, uno spazio dedicato all’incontro tra chi si occupa quotidianamente della nostra sicurezza e la società civile. I rappresentanti dei corpi di sicurezza e delle associazioni volontarie di soccorso mostreranno il loro lavoro e lo racconteranno agli studenti e alla cittadinanza. Ci saranno mezzi e reparti di tutti i tipi, dagli artificieri alle unità cinofile, dalle autopompe dei vigili del fuoco alla Lamborghini della polizia di Stato, "per far sì che questo 4 novembre sia – qui a Montesilvano – davvero una festa nella quale, messi da parte i consueti rigidi e formali protocolli consolidati delle cerimonie ufficiali, cittadini e istituzioni possano avvicinarsi in maniera informale, dinamica e interattiva, per dare nuovo senso e nuova importanza a idee e valori fondanti la nostra comunità".