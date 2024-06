Si terrà nel parco della libertà a Montesilvano la festa per la vittoria alle elezioni comunali di De Martinis

Venerdì 14 giugno, dalle 20 nel parco della libertà in via Aldo Moro a Montesilvano si terrà la festa per la rielezione di Ottavio De Martinis a seguito del risultato ottenuto alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Lo ha fatto sapere lo stesso primo cittadino e presidente della Provincia:

"Con grande gioia e immensa gratitudine, estendo a tutti l'invito a partecipare ai festeggiamenti per il recente successo elettorale che mi ha riconfermato al governo della città. Una bellissima serata che si terrà venerdì 14 giugno dalle ore 20 all' interno del parco della libertà, preziosa occasione per ringraziare tutti voi dell'affetto, del sostegno e dei messaggi di cui mi avete inondato e brindare insieme all'inizio di un nuovo capitolo da continuare insieme". Prevista musica dal vivo, dj set e buffet.

Ricordiamo che De Martinis ha ottenuto quasi il 70% dei consensi a fronte del 30,8% dello sfidante Fabrizio D'Addazio.