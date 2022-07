Annullata la festa della birra in programma nel pala Dean Martin di Montesilvano

La festa della birra in programma nel pala Dean Martin di Montesilvano questa sera, giovedì 21 luglio, non si svolgerà.

L'evento è stato infatti annullato come informa il Comune di Montesilvano tramite un post sulla pagina Facebook istituzionale.

Questa la comunicazione di servizio condivisa: «Siamo spiacenti di avvisare la cittadinanza che, purtroppo, la festa della birra in programma stasera nel pala Dean Martin è annullata!!!».

A far decidere per l'annullamento la positività al Covid-19 di uno degli organizzatori.