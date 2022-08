VIDEO | Ferrovia pericolosa a Montesilvano, un cittadino: "Qui si rischia una catastrofe"

Situazione di potenziale rischio per l'assenza di pannelli e barriere che possano salvaguardare le abitazioni nel malaugurato caso in cui un treno dovesse deragliare. La denuncia di un residente

Un cittadino che abita a Montesilvano, nel tratto di corso Umberto che costeggia la ferrovia, denuncia una situazione di potenziale pericolo per l'assenza di pannelli e barriere che possano salvaguardare le abitazioni nel malaugurato caso in cui un treno dovesse deragliare. Oltre al disagio c'è anche il problema dell'inquinamento acustico perché i convogli sfrecciano a volte a gran velocità sui binari, che si trovano troppo vicini alle case.

"La situazione è degenerata ed è gravissima", sottolinea l'uomo, che ha girato un filmato dal balcone del proprio condominio, situato (come si vede) a pochissima distanza dal punto in cui transita la ferrovia. "Qui non ci sono pannelli fonoassorbenti, mentre hanno messo alla buona alcuni blocchi per evitare che potesse crollare tutto, perché spesso la terra cade giù. Quando piove, qui ogni volta si rischia una catastrofe tra possibili smottamenti e altro. Eppure qualche chilometro più avanti inizia Pescara, dove invece ci sono i pannelli anche in zone molto isolate".

Il residente spiega di aver "segnalato tale pericolo già nel 2011. Questi blocchi di cemento all'epoca non c'erano, ma senza i pannelli anti rumore trema la casa ogni volta che passa un treno merci. Venne anche l'Arta per controllare i livelli di inquinamento acustico. C'è sempre stato un rimpallo di responsabilità tra le Ferrovie di Ancona e il Comune di Montesilvano. Stesso discorso per la Regione Abruzzo. La presenza dei pannelli renderebbe tutto più sicuro e scongiurerebbe eventuali rischi".