VIDEO | Ferrovia pericolosa a Montesilvano, la denuncia di un cittadino

Qua siamo sul balcone del frate a quella via Giovanni qualche metro partono i treni dietro questa finitura rossa bavaresi questo fa parte di una palazzina attaccato niente pannelli e blocchi che hanno messo alla buona perché crollava meravigliosi blocchi tutto a Terra come vedete e sui addirittura nemmeno i blocchi hanno messo in bocca la buona dove a te quando piove quaggiù cui si rischia una catastrofe il cuore le cosiddette per gli orologi all'altezza ci troviamo suppone niente pannelli fine più niente pannelli nell'atto di pescara adesso non lo vedete qualche piano più avanti inizia pescara un chilometro due ci sono i pannelli anche in zone molto isolate.