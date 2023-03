Fermate dell'autobus senza vetrate di protezione a Montesilvano, Rosa (club Forza Silvio): "Le realizzino gli studenti dell'artistico"

Fermate dell'autobus “all'aria aperta” e cioè non dotate di vetrata capaci di riparare gli utenti dalle intemperie per le quali un interventi il club Forza Italia di Montesilvano guidato da Roberto Rosa chiede di sistemare con dei pannelli in plexiglass che rappresentino opere d'arte che potrebbero essere realizzate, propone alla Tua cui chiede di risolvere la problematica, dagli studenti dell'istituto artistico di Pescara.

Il problema spiega, si registrerebbe in diverse zone della città, ma in particolare su via della Liberazione e cioè sulla strada parco “destinata ad essere usufruita nei prossimi anni da diversi utenti – sottolinea – attraverso il futuro filobus o mezzi di trasporto elettrici a collegamento tra la città di Montesilvano e la vicina Pescara”. Di qui la proposta di realizzare delle piccole opere d'arte dando così non solo un ripario a chi deve prendere i mezzi pubblici, sottolinea, ma anche rendere più bello il lungomare.

Proprio per queste di fermate un'idea, aggiunge, potrebbe essere quella di realizzare protezioni in plexiglass “sul tema del mare Adriatico e del panorama della città, mentre lungo la strada parco, la quale ribadiamo sarà destinata al trasporto urbano di superficie elettrico, si potrebbero realizzare nelle varie fermate anche immagini sull’energia sostenibile e trasporto a basso impatto energetico. Siamo certi – conclude Rossa - che le nostre proposte, dal presidente della Tua saranno accolte positivamente e troverà anche il sostegno dell’intero consiglio comunale, in quanto rappresenterebbe un’immagine della nostra città sotto l’aspetto turistico e non solo”.