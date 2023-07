Federica Di Claudio di Loreto Aprutino vince la tappa di Montesilvano di Miss Adriatico [FOTO]

È Federica Di Claudio, giovane studentessa di Loreto Aprutino con la passione per la moda, a vincere la tappa di Montesilvano di Miss Adriatico, concorso di bellezza giunto alla 47esima edizione.

La ragazza loretese è stata premiata dall'assessore comunale al Turismo, Debora Comardi, dalla modella Gioia Di Pasquale e da Mister Adriatico, Giovanni Pirocco.

Lo spettacolo, inserito nel cartellone degli eventi estivi del Comune e presentato dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli, ha visto tra gli ospiti la cantante italo-canadese Dia, il cantautore Maurizio Tocco che ha presentato in anteprima nazionale il suo nuovo singolo dal titolo "Dammi un bacio prima di dormire", le brave allieve della scuola di danza di Spoltore "Emozioni in movimento", il cantautore partenopeo Genni Cusopoli e la giovane canntante Shasa Cappellari, omaggiata anche con la fascia di Miss Montesilvano Chiavaroli costruzioni.

Gli altri titolo sono andati ad Anna D'Incecco, Miss Acqua & Sapone, Rossella Calderoni, Miss intimo Unigross, Diletta Timperio, Miss caffè Mokambo, Giorgia Martinelli, Miss Spiedì arrosticini, Siria Chiavarini, Miss vini Lampato, Shara De Petra, Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo, Miss Ama Fitness club Loriana Agaj, Rodmariel Belen, Miss parrucchiera Nancy e Alessia Longoverde, Miss pizzeria Carpe Diem. Prossimo appuntamento con la bellezza ed il fascino femminile di Miss Adriatico sarà il 6 luglio in piazza dei Pini a Silvi Marina con iscrizioni ancora aperte e gratuite, per tutte le ragazze interessate www.missadriatico.it.

«Una serata intensa ed emozionante nel vero senso della parola», dice alla fine la presidente di giuria e assessore Comardi, «questo concorso fa parte della storia della nostra città ed ogni anno cresce in qualità».