Fausto Leali incanta Montesilvano [FOTO]

Successo, ieri sera al teatro del mare di Montesilvano, per il concerto di Fausto Leali che si è esibito in occasione della notte di Ferragosto. Migliaia gli spettatori presenti. Tra le voci più apprezzate del panorama musicale italiano, l'artista bresciano ha sfoderato decine di canzoni memorabili. Passano gli anni ma la grinta è sempre la stessa, e a Montesilvano se n'è avuta l’ennesima prova. Incontenibile l’energia di questo eterno ragazzo. Il cantante dalla voce graffiante ha riproposto i brani del repertorio che hanno fatto la storia della musica italiana.

Mezzo secolo di grandi successi che hanno regalato emozioni indescrivibili, capaci di riaprire nel pubblico “frame” senza tempo e senza spazio. “Mi manchi”, “Ti lascerò”, “Deborah” e tanti altri cavalli di battaglia intonati dal più grande cantante soul italiano, intramezzati da omaggi alla tradizione napoletana e ad artisti internazionali, compreso un tributo fatto al grande James Brown. Chiusura del concerto con “A chi”: un momento emozionante in cui l’artista è riuscito a coinvolgere la platea, in un gioco di cori alterni e divertenti.

“Siamo molto contenti di poter offrire uno spettacolo di rilievo nazionale - ha commentato il sindaco Ottavio De Martinis - che arriva dopo due anni difficili a causa della pandemia. Fausto è il regalo di Ferragosto per tutta la città. La sua musica ci fa cantare, sotto le stelle, le canzoni più famose che hanno fatto la storia della musica leggera italiana in un contesto di spensieratezza, bellezza e magia che spero possa accompagnare tutti per il resto della vita”.

E l’assessora agli eventi e alle manifestazioni, Deborah Comardi, ha aggiunto: “Leali è una delle voci storiche della musica leggera italiana, senz’altro una delle più caratteristiche in virtù della sua forza. La sua straordinaria voce 'soul' e la sua simpatia sono un dono prezioso che abbiamo voluto fortemente per tutta la città di Montesilvano, a cornice della notte di Ferragosto”.