Montesilvano, fatta brillare una valigia sospetta trovata in stazione

Intorno alle 22.30 la chiamata ai carabinieri di Montesilvano guidati dal comandante Luca La Verghetta con cui si segnalava la presenza di una valigia sospetta nella stazione ferroviaria della città. Per ragioni di sicurezza, nonostante non vi fossero state minacce sulla possibile presenza di una bomba, si è deciso di farla brillare. L'operazione è durata complessivamente un paio d'ore con il boato avvertito da diversi cittadini. Nella valigia, fortunatamente, non c'era alcun ordigno. Intorno alla mezzanotte tutto è tornato alla normalità e il traffico è stato ripristinato.