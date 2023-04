La fanfara dei bersaglieri a Montesilvano per le celebrazioni del 25 aprile

Anche l'amministrazione comunale di Montesilvano ha organizzato una serie di iniziative per la Festa della Liberazione, in programma martedì 25 aprile. La cittadinanza infatti è invitata a partecipare al programma: alle 11 deposizione di una corona commemorativa sul monumento dei caduti in piazza Montanelli. Subito dopo il concerto della fanfara dei bersaglieri in piazza Diaz, e la sfilata da via Roma fino al museo del treno, nella zona della stazione ferroviaria.

"L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a prendere parte alle manifestazioni che si terranno in occasione dell’importante festa nazionale del 25 Aprile, giornata sulla quale si fonda l’identità della nostra Italia, repubblicana e democratica, nata al termine della seconda guerra mondiale. Vi aspettiamo per trascorrere insieme parte di una mattina di primavera festeggiando la rinascita del nostro Paese di 78 anni fa."