L'ex stazione fea di Montesilvano tornerà a vivere grazie al progetto di riqualificazione del Comune

Tornerà ad essere utilizzata dopo una completa riqualificazione l'ex stazione Fea di Montesilvano in via Michetti. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, che ha intercettato dei fondi ottenuti con il bando "Rigenerazione urbana" che permetteranno, dopo che il progetto e l'esecuzione dei lavori è stato già affidata all'architetto Giovanni Di Tommaso, di procedere al cantiere che dovrebbe concludersi entro un anno, dunque per la primavera del 2024.

Il sindaco Ottavio De Martinis, da noi raggiunto, ha ricordato che quell'edificio ormai abbandonato da oltre 20 anni, è un simbolo della storia e dell'identità di Montesilvano e dunque è importante essere riusciti ad ottenere i fondi (pari a 400 mila euro) per avviare il recupero della struttura:

"L'ex fea rappresenta non solo la storia di Montesilvano, ma vuole rappresentare qualcosa anche per il futuro. Dai contatti avuti con il parroco don Luigi della chiesa di Sant'Antonio, è emersa la richiesta di ottenere degli spazi da utilizzare per i ragazzi per attività parrocchiali, sociali, aggregativa. Molto probabilmente, dunque, non appena la stanzione sarà riqualificata doneremo la struttura alla parrocchia ed ai ragazzi: Siamo molto felici di poter offrire alle nuove generazioni l'edificio per le loro attività". La piccola stazione è abbandonata dal 2000, ed in più occasioni negli anni era diventata oggetto di intrusioni da parte di senzatetto ed altri soggetti generando degrado e scarsa sicurezza in quell'area