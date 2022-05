Dal 1 al 6 giugno la città capitale mondiale delle Harley Davidson: c'è il Free meeting 2022

Montesilvano per sei giorni, dal primo al 6 giugno, capitale mondiale delle Harley Davidson. Oltre 600 quelle che arriveranno da tutto il globo in occasione del sedicesimo Free meeting internazionale 2022, organizzato dall’associazione culturale Free Event in collaborazione con il Blockhaus Free Chapter Abruzzo. L'evento, che animerà il Pala Dean Martin e largo Venezuela, rientra nel cartellone “Sport & Fun” promosso dall'amministrazione.

“Siamo onorati e felici che il mondo delle Harley Davidson abbia preso la nostra città come punto di riferimento per questa importante manifestazione - dichiara il sindaco Ottavio De Martinis -. Sono sicuro che sarà una bellissima festa, che porterà sul territorio turisti provenienti da tutta Italia”. Un evento “atteso da tutta la cittadinanza – sottolinea l'assessore comunale al turismo e le manifestazioni Deborah Comardi - e un’occasione importante di valorizzazione del nostro territorio. Ad accompagnare il tutto, saranno eventi serali di altissima qualità”. “Il Pala Dean Martin è una struttura che si presta benissimo a ospitare questo genere di eventi – sottolinea il consigliere comunale Adriano Tocco - Sono tante le presenze che arriveranno a Montesilvano nei prossimi giorni, che soggiorneranno nella zona dei Grandi Alberghi. Questo evento sarà un’importante vetrina che ci consentirà di far conoscere le bellezze del nostro territorio”. “Montesilvano – gli fa eco Lorenzo Di Giovanni direttore di Blockhaus Free Chapter - oltre a essere una città a cui siamo particolarmente legati dal punto di vista affettivo, è eccezionale dal punto di vista logistico, adatta a ospitare un evento come il sedicesimo Free Meeting. Ci tengo a sottolineare che il meeting si svolge ogni anno in un Paese diverso”, aggiunge.

Il primo giugno si parte dunque con il pre meeting, spiega Matteo Laudadio del Free Chapter, dal 2 via all'evento vero e proprio che entrerà nel vivo il 3 giugno. “Durante il pre meeting diamo possibilità di raggiungere Montesilvano anche alle persone che vengono da fuori Italia – sottolinea -. Dal 3 al 6 sono in programma, invece, i giorni effettivi del meeting, in cui toccheremo le province dell’Abruzzo in moto. Ci sposteremo dalla Maiella al Gran Sasso, percorreremo la costa”. Tutte le sere è in programma musica dal vivo nell’Area Evento.